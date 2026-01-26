Размер шрифта
Общество

Врач рассказала, о чем может сигнализировать частое урчание в животе

Врач Яковлева: частое урчание в животе может говорить о болезнях
zackKOP/Shutterstock/FOTODOM

Врач-гастроэнтеролог ГорКлиники Ирина Яковлева рассказала «Ленте.ру», что частое урчание в животе может говорить о болезнях.

По словам специалиста, живот урчит, потому что кишечник постоянно сокращается, продвигает пищу и газы. Этот процесс сопровождается звуками.

Яковлева подчеркнула, редкое урчание живота является абсолютно нормальным.

«Но когда урчание становится частым, усиливается после каждого приема пищи или сопровождается вздутием, болью, нарушением стула — это может указывать на проблемы в работе желудочно-кишечного тракта», — поделилась врач.

Частое урчание в животе может быть симптомом раздраженного кишечника, нарушения микрофлоры, гастрита и дуоденита. Также кишечник может производить звуки при непереносимости определенных продуктов, например, лактозы, фруктозы или глютена.

Накануне врач-гастроэнтеролог клиники Atribeaute Анна Меньщикова рассказала, что тошнота и боль в животе могут указывать на начало сердечного приступа у женщин. Дело в том, что нервные сигналы от сердца и органов пищеварения идут по общим путям к мозгу. Иногда мозг ошибочно интерпретирует сигнал тревоги от сердца как боль в животе.

Кроме того, при инфаркте миокарда, особенно когда страдает нижняя стенка сердца, прилегающая к диафрагме, происходит мощная активация блуждающего нерва, ключевого регулятора работы ЖКТ. Его стимуляция приводит к резкому замедлению пульса, падению давления и, что важно, к тошноте, рвоте и ощущению давящей тяжести в животе.

Ранее была названа специя, которая славится доказанным антитромботическим эффектом.

