СМИ: погибшая в результате стрельбы в квартире в Москве была моделью
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Погибшая в результате стрельбы в квартире в Москве девушка работала моделью, сообщает Телеграмм канал Mash.
Убитую звали Елизавета Хлюпина. Она работала в команде модельера Славы Зайцева, участвовала в показах и фотосессиях.
Сообщается, что незадолго до трагедии она рассталась с молодым человеком. По данным СМИ, именно бывший возлюбленный устроил стрельбу в доме девушки. В результате, по данным СК, погибли две женщины, ребенок и мужчина.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Неизвестный открыл огонь в доме на севере Москвы
— СМИ узнали о возможных 4 погибших в результате стрельбы в квартире в Москве