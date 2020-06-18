СМИ: погибшая в результате стрельбы в квартире в Москве была моделью

Погибшая в результате стрельбы в квартире в Москве девушка работала моделью, сообщает Телеграмм канал Mash.

Убитую звали Елизавета Хлюпина. Она работала в команде модельера Славы Зайцева, участвовала в показах и фотосессиях.

Сообщается, что незадолго до трагедии она рассталась с молодым человеком. По данным СМИ, именно бывший возлюбленный устроил стрельбу в доме девушки. В результате, по данным СК, погибли две женщины, ребенок и мужчина.

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