Автомобиль въехал в толпу протестующих в Портленде
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Автомобиль въехал в толпу демонстрантов в американском городе Портленд, штат Орегон. Об этом сообщается на сайте городской полиции.
В результате инцидента трое протестующих получили легкие ранения, указано в сообщении.
После наезда на толпу водитель автомобиля скрылся с места происшествия по встречной полосе на высокой скорости, заявляет полиция. В настоящее время нарушитель задержан.
В США проходят массовые протесты против расизма и полицейского произвола, начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В США демонстранты устроили стрельбу
— Полицейский парализован после огнестрельного ранения на протестах в Лас-Вегасе
— Более 30 протестующих задержаны в Атланте после поджога ресторана