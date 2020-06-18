Автомобиль въехал в толпу протестующих в Портленде

Автомобиль въехал в толпу демонстрантов в американском городе Портленд, штат Орегон. Об этом сообщается на сайте городской полиции.

В результате инцидента трое протестующих получили легкие ранения, указано в сообщении.

После наезда на толпу водитель автомобиля скрылся с места происшествия по встречной полосе на высокой скорости, заявляет полиция. В настоящее время нарушитель задержан.

В США проходят массовые протесты против расизма и полицейского произвола, начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

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