Самолет Уиткоффа прибыл в Москву

Самолет спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа прибыл в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Борт приземлился в столичном аэропорту Внуково около 22:35 по московскому времени.

Воздушное судно, на борту которого находился Уиткофф, принимавший участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, вылетело из Цюриха в 17:47 по местному времени (19:47 мск), взяв курс на российскую столицу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча Владимира Путина с Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером запланирована на поздний вечер по московскому времени.

22 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с представителями России и США в ОАЭ. Согласно его заявлениям, она пройдет 23 января. Состоится ли трехсторонняя встреча в ОАЭ и почему Зеленский сообщил о ней — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитриев, Уиткофф и Кушнер встретились в павильоне США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.