Встреча России, Украины и США в ОАЭ еще не подтверждена

FT: встреча России, США и Украины в ОАЭ пока не подтверждена

Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что трехсторонняя встреча в Объединенных Арабских Эмиратах пока полностью не подтверждена, и стороны ждут ответа от России. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Как уточнил его офис, встреча еще не была окончательно согласована. Издание отмечает, что идею проведения переговоров, по имеющимся данным, продвигают Соединенные Штаты.

Выступая на экономическом форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с представителями России и США в ОАЭ. Согласно его заявлениям, она пройдет 23 января. При этом вечером 22 января в Москве должны пройти переговоры спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина. Состоится ли трехсторонняя встреча в ОАЭ и почему Зеленский сообщил о ней — в материале «Газеты.Ru».

Как заявил американист, политолог Малек Дудаков, слова Зеленского о готовящихся трехсторонних переговорах России, США и Украины в ОАЭ действительно могут быть правдой, но существует риск, что они не состоятся по вине Киева.

Ранее на Западе раскрыли, какое предложение США и Украина хотят сделать РФ на переговорах в ОАЭ.