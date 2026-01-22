Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Встреча России, Украины и США в ОАЭ еще не подтверждена

FT: встреча России, США и Украины в ОАЭ пока не подтверждена
Heather Khalifa/AP

Офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что трехсторонняя встреча в Объединенных Арабских Эмиратах пока полностью не подтверждена, и стороны ждут ответа от России. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Как уточнил его офис, встреча еще не была окончательно согласована. Издание отмечает, что идею проведения переговоров, по имеющимся данным, продвигают Соединенные Штаты.

Выступая на экономическом форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с представителями России и США в ОАЭ. Согласно его заявлениям, она пройдет 23 января. При этом вечером 22 января в Москве должны пройти переговоры спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина. Состоится ли трехсторонняя встреча в ОАЭ и почему Зеленский сообщил о ней — в материале «Газеты.Ru».

Как заявил американист, политолог Малек Дудаков, слова Зеленского о готовящихся трехсторонних переговорах России, США и Украины в ОАЭ действительно могут быть правдой, но существует риск, что они не состоятся по вине Киева.

Ранее на Западе раскрыли, какое предложение США и Украина хотят сделать РФ на переговорах в ОАЭ. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27687523_rnd_7",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+