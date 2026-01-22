Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Культура

Раскрыты детали задержания турецких звезд с наркотиками

Журналист Зорин: задерживать Ямана приехали десятки полицейских с собаками
Владимир Астапкович/РИА Новости

Задерживать турецкую звезду Джана Ямана с наркотиками приехали десятки полицейских с собаками. Об этом рассказал журналист Павел Зорин в передаче «Малахов» на телеканале «Россия».

Всего во время рейдов в ночных клубах и отелях Стамбула в рамках операции «Рассвет» задержали около тридцати человек, среди которых оказались актеры Джан Яман («Ранняя пташка»), Дугукан Гюнгер («Клюквенный щербет») и Кубилай Ака («Чукур»). Именно в отеле «Бебек» задержали Ямана.

По словам Зорина, рейды проходят регулярно, задерживают не только актеров, но и других представителей местной элиты.

«Проверяли всех и все после того как там появился Джан Яман», — рассказал журналист.

Яман отрицает причастность к употреблению наркотиков, а Гюнгер признался, что употреблял легкие вещества, якобы разрешенные в Европе, и извинился перед поклонниками.

Сейчас отель «Бебек», существовавший 20 лет, демонтируют, его владелица арестована.

Ранее известного рэпера арестовали за домашнее насилие.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27687517_rnd_7",
    "video_id": "record::bb7fa8e0-0197-4918-9cab-2ad4df7694ab"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+