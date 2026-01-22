Раскрыты детали задержания турецких звезд с наркотиками

Задерживать турецкую звезду Джана Ямана с наркотиками приехали десятки полицейских с собаками. Об этом рассказал журналист Павел Зорин в передаче «Малахов» на телеканале «Россия».

Всего во время рейдов в ночных клубах и отелях Стамбула в рамках операции «Рассвет» задержали около тридцати человек, среди которых оказались актеры Джан Яман («Ранняя пташка»), Дугукан Гюнгер («Клюквенный щербет») и Кубилай Ака («Чукур»). Именно в отеле «Бебек» задержали Ямана.

По словам Зорина, рейды проходят регулярно, задерживают не только актеров, но и других представителей местной элиты.

«Проверяли всех и все после того как там появился Джан Яман», — рассказал журналист.

Яман отрицает причастность к употреблению наркотиков, а Гюнгер признался, что употреблял легкие вещества, якобы разрешенные в Европе, и извинился перед поклонниками.

Сейчас отель «Бебек», существовавший 20 лет, демонтируют, его владелица арестована.

Ранее известного рэпера арестовали за домашнее насилие.