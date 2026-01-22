США назначили нового представителя по Венесуэле

США назначили своего бывшего посла в Никарагуа и Гондурасе Лауру Догу поверенным в делах отделения по вопросам Венесуэлы в посольстве Соединенных Штатов в Колумбии. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

Как пишет газета Tiempo, задачей Догу будет являться восстановление дипломатических контактов Вашингтона и Каракаса.

На сайте посольства США в Венесуэле говорится, что в прошлом этот дипломат работала в Мексике, Сальвадоре, Турции и Египте.

9 января делегация Госдепартамента Соединенных Штатов впервые после военной операции в Венесуэле прибыла в латиноамериканскую страну с целью оценки перспектив возобновления работы американского посольства в Каракасе. Вашингтон приостановил работу посольства в Каракасе в 2019 году.

3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу. Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов.

После атак президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Их вывезли в США, где Мадуро предстал перед судом по обвинению в наркотерроризме и контрабанде кокаина.

Ранее Трамп заявил, что Венесуэла под управлением США сильно изменилась.