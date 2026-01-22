Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

«Катя» с сайта знакомства оставила жителя Тверской области без 6 млн рублей

В Твери мужчина инвестировал в мошенников 6 млн рублей
Shutterstock

В Тверской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 6 млн рублей, жертвой которого стал местный житель, поверивший женщине с сайта знакомств. Об этом сообщает УМВД региона.

42-летний житель города Бологое познакомился на сайте знакомств с девушкой, которая представилась Катей. Новая знакомая предложила мужчине выгодно инвестировать в фондовый рынок. В дальнейшем связь с ним поддерживали другие люди, представившиеся финансовыми экспертами. Под их руководством потерпевший устанавливал специальные приложения и переводил деньги.

Под предлогом совершения прибыльных сделок мошенники похитили у него почти 6 млн рублей, в которые вошли его личные сбережения, кредитные средства и деньги, занятые у родственников. Попытки вернуть «заработанное» привели лишь к новым требованиям о переводах. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого в Татарстане подросток думал, что спасает родителей от уголовного дела и оставил семью без накоплений.

Ранее мошенники перевели девочке 500 рублей, чтобы заполучить все сбережения ее родителей. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27687547_rnd_6",
    "video_id": "record::abe70da1-9c98-4795-a34c-232f29c1bf53"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+