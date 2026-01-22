«Катя» с сайта знакомства оставила жителя Тверской области без 6 млн рублей

В Тверской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 6 млн рублей, жертвой которого стал местный житель, поверивший женщине с сайта знакомств. Об этом сообщает УМВД региона.

42-летний житель города Бологое познакомился на сайте знакомств с девушкой, которая представилась Катей. Новая знакомая предложила мужчине выгодно инвестировать в фондовый рынок. В дальнейшем связь с ним поддерживали другие люди, представившиеся финансовыми экспертами. Под их руководством потерпевший устанавливал специальные приложения и переводил деньги.

Под предлогом совершения прибыльных сделок мошенники похитили у него почти 6 млн рублей, в которые вошли его личные сбережения, кредитные средства и деньги, занятые у родственников. Попытки вернуть «заработанное» привели лишь к новым требованиям о переводах. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого в Татарстане подросток думал, что спасает родителей от уголовного дела и оставил семью без накоплений.

Ранее мошенники перевели девочке 500 рублей, чтобы заполучить все сбережения ее родителей.