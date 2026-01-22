Британия подтвердила свое участие в задержании российского нефтяного танкера

Великобритания подтвердила свое участие в операции по задержанию российского нефтяного танкера в Средиземном море, осуществленной Францией. Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили, передает Sky News.

По словам министра, поддержка включала мониторинг судном HMS Dagger при проходе танкера через Гибралтарский пролив.

«Вместе с нашими союзниками мы усиливаем меры реагирования на теневые суда, чтобы перекрыть потоки средств, которые подпитывают незаконное вторжение Путина в Украину», — сказал Хили.

22 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в Средиземном море ВМС Франции задержали нефтяной танкер, шедший из России. Поводом для задержания послужили подозрения в нарушении действующих международных санкций. Макрон отметил, что операция прошла в нейтральных водах при поддержке союзников, и судно было направлено по измененному маршруту. По словам французского президента, данная акция направлена на противодействие деятельности так называемого «теневого флота», который, по его мнению, «поддерживает финансирование военных действий на Украине».

Ранее Владимир Зеленский призвал Европу к пиратству против России.