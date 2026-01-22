Стало известно об алкоголе в райдере Владимира Преснякова

«Звездач»: певец Пресняков просит в райдере две бутылки коньяка и сухое вино

Стало известно о пунктах райдера певца Владимира Преснякова. Требования артиста к организаторам концертов опубликовал Telegram-канал «Звездач».

За выступление на корпоративе Пресняков, по данным издания, просит 6 млн рублей. Раньше частное выступление артиста стоило около 1,5 млн рублей. В команде у Преснякова 19 человек, заказчик должен оплатить им трансфер, размещение и гримерки.

В райдере артиста указандорогой алкоголь: две бутылки коньяка стоимостью от 10 тыс. рублей за одну, бутылка белого сухого вина стоимостью от 2 тыс., для коллектива требуется дополнительно 6 бутылок сухого вина — красного и белого, не дешевле 1 тыс. рублей за бутылку. Также Преснякову требуются крем для рук конкретного бренда и исключительно металлические столовые приборы

Также у Преснякова нашли недвижимость на сумму около четверти миллиарда рублей.

