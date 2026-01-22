Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Культура

Стало известно об алкоголе в райдере Владимира Преснякова

«Звездач»: певец Пресняков просит в райдере две бутылки коньяка и сухое вино
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Стало известно о пунктах райдера певца Владимира Преснякова. Требования артиста к организаторам концертов опубликовал Telegram-канал «Звездач».

За выступление на корпоративе Пресняков, по данным издания, просит 6 млн рублей. Раньше частное выступление артиста стоило около 1,5 млн рублей. В команде у Преснякова 19 человек, заказчик должен оплатить им трансфер, размещение и гримерки.

В райдере артиста указандорогой алкоголь: две бутылки коньяка стоимостью от 10 тыс. рублей за одну, бутылка белого сухого вина стоимостью от 2 тыс., для коллектива требуется дополнительно 6 бутылок сухого вина — красного и белого, не дешевле 1 тыс. рублей за бутылку. Также Преснякову требуются крем для рук конкретного бренда и исключительно металлические столовые приборы

Также у Преснякова нашли недвижимость на сумму около четверти миллиарда рублей.

Ранее Ларисе Долиной предложили выйти на пенсию.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27687541_rnd_8",
    "video_id": "record::28567ec3-7fbd-42b1-bdc7-4a2e6c082891"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+