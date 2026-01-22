Размер шрифта
Политика

ЕС выделил средства на трибунал за преступление против Украины

Каллас: ЕС выделил €10 млн на спецтрибунал за преступления против Украины
Carlos Jasso/Reuters

Европейский Союз выделил €10 млн на создание специального трибунала, призванного расследовать преступления агрессии против Украины. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в социальной сети X.

«Сегодня ЕС предоставил стартовый капитал в размере €10 млн для формирования нового Специального трибунала, целью которого будет преследование российских лидеров за их роль в развязывании войны Москвы против Украины», — заявила Каллас.

Она подчеркнула, что российское руководство несет прямую ответственность за боевые действия и должно понести за это заслуженное наказание.

«Безнаказанность в данном случае неприемлема», — заключила Каллас.

В октябре прошлого года генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе сообщил о подготовке к созданию так называемого «специального трибунала» в отношении Российской Федерации. Берсе отметил, что в настоящее время проводятся все необходимые подготовительные мероприятия для запуска этого органа. Он выразил оптимизм относительно скорого начала финансирования первого этапа работы трибунала.

Ранее Совет Европы начал подготовку специального трибунала для расследования агрессии против Украины.

