Детские сады и школы Германии откроют после каникул

Власти Германии приняли решение об открытии школ в стране после окончания летних каникул. Об этом сообщает РИА «Новости».

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер отметил, что школы будут работать в стандартном режиме, вместе с ними возобновят работу и детские сады.

По его словам, власти рассчитывают на «взаимную поддержку» граждан также в вопросе проведения широкого тестирования на коронавирусную инфекцию в школах и детсадах.

Ранее в середине марта на фоне пандемии коронавируса Германия объявила о закрытии детсадов и школ.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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