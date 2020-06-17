В России стартовали клинические испытания вакцины от COVID-19

В России, в среду, 17 июня, начались клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Отмечается, что в испытаниях принимают участие две группы, всего — 76 добровольцев.

Исследования двух форм вакцины, жидкой и лиофилизированной, будут проводиться в военном госпитале им. Бурденко и в Сеченовском университете.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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