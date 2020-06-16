СК возбудил уголовное дело после перестрелки в Ингушетии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства двух и более лиц после перестрелки между местными жителями в Назрани, в которой погибли четыре человека, передает ТАСС.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц»)», — сообщили в СК.

По данным СМИ, зачинщиком конфликта в Ингушетии стал пожилой мужчина. Он спорил о земельном участке с братом, впоследствии перепалка переросла в стрельбу.

Известно, что в результате перестрелки погибли 4 человека, включая полицейского. Всего в конфликте участвовали 15 человек.

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