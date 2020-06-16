В России выявлено свыше 720 случаев финансирования террористов с 2010 года

За последние десять лет в России выявлено 728 случаев финансирования террористической деятельности. Об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников в докладе президенту РФ Владимиру Путину, стенограмма представлена на сайте Кремля.

При этом он отметил, что в 2010 году было совершено 778 преступлений террористической направленности, в 2019 году лишь четыре.

«Конечно, мы не можем гарантировать на сто процентов, что наша работа будет способствовать полной ликвидации террористической угрозы, но, тем не менее, мы стремимся к этому», — подчеркнул Бортников.

Также директор ФСБ напомнил, что российским спецслужбам за последнее десятилетие удалось ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе и обеспечить тем самым безопасность граждан на Олимпиаде-2014 года в Сочи, чемпионате Европы в 2018 году и других мероприятиях.

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