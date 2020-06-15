Источник рассказал о состоянии раненных при стрельбе в Москве полицейских

Источник в медицинских службах рассказал о состоянии здоровья раненных при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что полицейские находятся в тяжелом состоянии.

Собеседник также добавил, что в сотрудников ГИБДД попало около семи пуль.

Ранее в Москве на Ленинском проспекте произошла стрельба с сотрудниками ГИБДД при попытке проверки документов у таксиста. В результате оба сотрудника полиции получили ранения.

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