Источник рассказал о состоянии раненных при стрельбе в Москве полицейских
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Источник в медицинских службах рассказал о состоянии здоровья раненных при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что полицейские находятся в тяжелом состоянии.
Собеседник также добавил, что в сотрудников ГИБДД попало около семи пуль.
Ранее в Москве на Ленинском проспекте произошла стрельба с сотрудниками ГИБДД при попытке проверки документов у таксиста. В результате оба сотрудника полиции получили ранения.
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