Источник: стрелявший в сотрудников ГИБДД был в нетрезвом состоянии
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Устроивший перестрелку с сотрудниками ГИБДД человек находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По предварительным данным, стрелявший является выходцем с Кавказа.
Кроме того, источник в правоохранительных органах отметил, что оружие, из которого производились выстрелы, было переделано в боевое.
Ранее в Москве на Ленинском проспекте таксист устроил стрельбу с сотрудниками ГИБДД при попытке проверки документов. В результате оба сотрудника полиции получили ранения.
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