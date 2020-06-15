Источник: стрелявший в сотрудников ГИБДД был в нетрезвом состоянии

Устроивший перестрелку с сотрудниками ГИБДД человек находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По предварительным данным, стрелявший является выходцем с Кавказа.

Кроме того, источник в правоохранительных органах отметил, что оружие, из которого производились выстрелы, было переделано в боевое.

Ранее в Москве на Ленинском проспекте таксист устроил стрельбу с сотрудниками ГИБДД при попытке проверки документов. В результате оба сотрудника полиции получили ранения.

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