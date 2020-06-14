Макрон объявил о возобновлении работы ресторанов и кафе

Французский президент Эммануэль Макрон рассказал, когда в стране возобновят работу кафе и рестораны. Об этом сообщает BFMTV.

Он уточнил, что данная мера вступит в силу с понедельника, 15 июня.

По его словам, закрытыми заведения будут оставаться в Майотте и Французской Гвиане, поскольку там эпидемиологическая ситуация все еще не стабилизировалась.

Макрон напомнил, что жители страны также смогут с понедельника осуществлять поездки по странам ЕС, а с 1 июля — поездки за пределы Европы в страны, где коронавирусная инфекция контролируется.

Президент также обратился к гражданам с призывом продолжать соблюдать санитарные меры.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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