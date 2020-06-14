Фигуранта дела о взятке на $6 млн арестовали на Украине

На Украине суд отправил под арест фигуранта дела о попытке дачи взятки $6 млн руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее решение вынес высший антикоррупционный суд.

Так, Андрей Кича был арестован сроком на два месяца.

Согласно одной из версий, взятка предполагалась для закрытия дела о растрате имущества, а также отмывании доходов относительно компании Burisma.

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