Вирусолог рассказал, как готовиться ко второй волне COVID-19

В качестве подготовки ко второй волне заболеваемости новой коронавирусной инфекцией россиянам следует вести здоровый образ жизни, считает доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. Об этом он рассказал телеканалу «Звезда».

По словам врача, COVID-19 в основном протекает в относительно легких и средних формах, причем заболевание лучше переносится здоровыми людьми. При этом Альтштейн призвал россиян не волноваться слишком сильно из-за второй волны.

По состоянию на 14 июня, в России зафиксировано 528 964 случая COVID-19, из них 6 948 — с летальным исходом. Выздоровели 280 050 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 300 тысяч россиян остаются под наблюдением из-за COVID-19

— Врач-пульмонолог рассказал о восстановлении легких после COVID-19