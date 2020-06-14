Врач-пульмонолог рассказал о восстановлении легких после COVID-19

Пульмонолог, заслуженный врач России Александр Карабиненко рассказал о последствиях коронавируса для легких и процессе восстановления. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам Карабиненко, после перенесенной COVID-19 в легких происходят фиброзные изменения, как после других воспалительных заболеваниях легких. Наблюдаются структурные изменения, требующие длительного восстановления.

Процесс восстановления легких после коронавируса схож с тем, какой был после свиного гриппа N1H1, утверждает пульмонолог.

Для ускорения процесса восстановления не противопоказаны дыхательная гимнастика и укрепляющий режим, рассказал врач, отметив, что все будет зависеть от индивидуальной способности человека к структурному восстановлению поврежденного органа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.