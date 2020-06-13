В России наблюдается снижении преступности

В мае в России зафиксировали снижение общих показателей совершенных преступлений. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, количество зарегистрированных преступлений в стране было меньше на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В частности, на 2% реже было совершено убийств и покушений. Кроме того, грабить россиян стали меньше на 13,4%, умышленно причинять тяжкий вред здоровью — на 8,9% реже, а совершать разбои — на 24,4%.

«Анализ статистических данных за май 2020 года свидетельствует о снижении регистрируемой преступности в России», — цитирует Волк РИА «Новости».

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