Бразилия поднялась на второе место по числу жертв коронавируса
В Бразилии жертвами нового типа коронавируса COVID-19 за сутки стали 909 человек. Об этом сообщает The Independent.
Так, общее число летальных исходов в стране поднялось до 41 828 пациентов. Таким образом, Бразилия поднялась на второе место по числу жертв коронавирусной инфекции в мире.
При этом от заболевания излечились 365 063 человека.
Положительный результат анализов на COVID-19 получили за сутки 19 468 граждан. Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции достигло отметки в 828 810 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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