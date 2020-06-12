В Марокко за сутки коронавирус подтвердился у 73 человек, что увеличивает общее число заражений до 8 610, пишет минздрав страны.

Отмечается, что умерли 212, выздоровели 7 618 пациентов. Всего в стране тесты сдали 380 532 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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