Мурашко высказался об отпусках россиян

Планировать отпуска можно только с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим, что ситуация меняется, и сказать гарантированно, что можно рассчитывать, что то место, куда вы собираетесь приехать отдыхать, будет безопасно и будет спокойно, надеюсь, что это будет так», — сказал Мурашко.

Министр добавил, что россиянам нужно быть готовыми поменять планы и даже отменить поездки.

В России выявлено 511 тысяч заражений коронавирусом, скончались 6 715 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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