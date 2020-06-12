Мурашко: говорить об отмене мер по COVID-19 в регионах пока рано

В настоящее время преждевременно говорить о полной отмене мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции во всех регионах России, заявил глава Министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА «Новости».

На данный момент отмечается спокойная ситуация в 21 регионе, однако в остальных течение эпидемического процесса продолжается на разных стадиях, отметил министр. По его словам, в целом в стране «ситуация управляемая», но нужно прислушиваться к рекомендациям оперативных штабов каждого региона.

По состоянию на 12 июня в России выявлено 511 423 случая новой коронавирусной инфекции, из них 6 715 – с летальным исходом. Выздоровели 269 370 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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