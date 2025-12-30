Стало известно, сколько россияне потратят на новогодние наряды

В 2025 году средняя сумма, которую опрошенные россияне готовы потратить на новогодний наряд, выросла до 7,4 тыс. рублей. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 4,1 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

При этом треть опрошенных укладываются в бюджет до 3 тыс. рублей, 41% тратят на праздничный образ от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а еще 25% готовы выделить более 10 тыс. рублей.

Самым популярным вариантом одежды на Новый год остаются классические вечерние наряды. В 2025 году их выбирают 46% респондентов против 43% годом ранее. Растет интерес и к тематическим костюмам: в этом году их планируют надеть 29% опрошенных, тогда как в прошлом году таких было 22%. Костюмы Деда Мороза и Снегурочки остаются стабильным выбором для 15% участников опроса, а еще 10% предпочитают встречать праздник в повседневной одежде.

Одновременно усиливается тренд на празднование Нового года в определенном стиле. В 2025 году о планах посетить или организовать тематическую вечеринку сообщили 28% респондентов, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 17%. Наибольшей популярностью пользуются русский народный, сказочный и исторический форматы.

Больше всего на новогодние наряды тратят россияне в возрасте от 30 до 44 лет — их средний бюджет достигает 8,2 тыс. рублей. Молодежь до 29 лет в среднем выделяет на праздничный образ 5,6 тыс. рублей, чаще выбирая более доступные варианты или аренду. Респонденты в возрасте от 45 до 60 лет подходят к покупкам сдержаннее и тратят около 3,9 тыс. рублей, отдавая предпочтение универсальным вещам, которые можно носить и после праздников.

Аналитики также фиксируют рост интереса к аренде костюмов и онлайн-покупкам. В 2025 году арендовать новогодний наряд планируют 19% опрошенных против 13% годом ранее. При этом маркетплейсы становятся основным каналом покупки праздничных образов для 57% респондентов, что на 9 процентных пунктов больше, чем в прошлом году.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. россиян.

