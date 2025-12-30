Саудовская Аравия ударила по порту в Йемене

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удар по порту в Йемене

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудары по грузу в порту в Йемене. Об этом сообщило агентство SPA, передает РИА Новости.

«Мы нанесли ограниченный авиаудар по порту Эль-Мукалла в провинции Хадрамаут, который пришелся по грузу с оружием и боевой техникой, выгруженному с двух судов, прибывших из ОАЭ», — говорится в сообщении.

Ранее всех гражданских лиц призвали покинуть Эль-Мукалла в связи с проведением операции на фоне захвата восточных провинций страны силами Южного переходного совета (ЮПС).

В декабре ситуация в Йемене резко обострилась из-за масштабного наступления ЮПС, стремящегося к восстановлению независимости Южного Йемена. К концу месяца страна оказалась на грани окончательного распада и нового витка гражданской войны. В МИД РФ выразили обеспокоенность ситуацией.

26 декабря саудовская авиация нанесла предупредительные удары по позициям ЮПС в долине Нахб (Хадрамаут). Эр-Рияд официально потребовал от сепаратистов немедленно покинуть Хадрамаут и Эль-Махру и передать базы правительственным силам. Коалиция предупредила, что любые действия будут подавлены силой.

