Ространснадзор назвал стабильной ситуацию с безопасностью полетов в РФ

Безопасность полетов в России соответствует международным стандартам. Об этом заявил глава Ространснадзора Виктор Гулин в интервью ТАСС.

«На сегодняшний день безопасность полетов в России оценивается как стабильная и соответствующая международным стандартам», — сказал он, отметив, что ведомство ведет постоянный мониторинг технического состояния воздушных судов, а также контролирует подготовку экипажей и соблюдение правил эксплуатации.

По его оценке, гражданская авиация в РФ, несмотря на отдельные инциденты, является одним из самых безопасных видов транспорта.

Гулин подчеркнул, что для поддержания этого уровня требуется продолжение работы по совершенствованию системы технического обслуживания и повышению ответственности авиаперевозчиков.

Он также рассказал, что Ространснадзор после крушения пассажирского самолета Ан-24 под Тындой направил в Минтранс предложения по совершенствованию системы контроля в авиации.

Ранее «Ангаре» запретили выполнять коммерческие рейсы после крушения Ан-24.