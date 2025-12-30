Вакцина от ВПЧ может стать бесплатной для россиян

Депутат Леонов: прививку от ВПЧ планируют сделать бесплатной к 2027 году

Вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) планируют добавить в национальный календарь прививок в 2027 году. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в интервью ТАСС.

Он отметил, что в 2026 году необходимо законодательно принять соответствующее решение.

Прививки от ВПЧ будут бесплатными для граждан, но не для государства, потому что инициатива потребует дополнительных средств из бюджета, подчеркнул глава комитета Госдумы по охране здоровья.

При рассмотрении бюджета на 2027 год необходимо будет учесть это, добавил Леонов.

Вирус папилломы человека широко распространен в России. Он является основной причиной рака шейки матки и других онкологических заболеваний у мужчин и женщин. Вакцинация доступна, но делается платно.

В октябре фармацевтическая компания «Нанолек» при участии Фонда развития промышленности запустила первое в России производство вакцины от вируса папилломы человека полного цикла.

