Новости политики

Украине в этом году потребовалось более $53 млрд помощи

Украине в 2025 году потребовалось более $53 млрд западной помощи
Reuters

Украине в 2025 году потребовалось более $53 млрд в виде прямой финансовой помощи со стороны ее союзников. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные украинского Нацбанка.

Крупнейшим спонсором Украины оказались страны-члены Евросоюза и само объединение — от них Киев получил $34 млрд. При этом от США прямая финансовая помощь не поступала с января 2025 года.

На 1 января прошлого года международные резервы Украины составляли $43,8 млрд. На внутреннем рынке страна за год сумела привлечь около $2,6 млрд.

ТАСС делает вывод, что стране без помощи союзников не хватило было резервов для закрытия дефицита бюджета. В середине осени Украина оказалась бы полным банкротом, не способным выплачивать зарплату военным и финансировать боевые действия.

На прошлой неделе украинский премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что страна получила €2,3 млрд от стран — членов Европейского союза в рамках программы «Поддержка Украины». По ее словам, всего с начала конфликта в феврале 2022 года Брюссель передал Киеву €187,3 млрд.

Ранее Венгрия, Чехия и Словакия юридически отказались финансировать Украину.

