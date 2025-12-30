Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Россиянам рассказали, как потратить 13-ю зарплату

Экономист Глухова посоветовала потратить 13-ю зарплату в первую очередь на себя
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам целесообразно потратить 13-ю зарплату в первую очередь на себя, сказала «Газете.Ru» экономист, основатель экосистемы «Флагман», эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.

«Считается, что лучший способ вложить 13-ю зарплату в доходные инструменты. Это совершенно справедливо. Но не нужно забывать, что вы — самый эффективный и важный собственный ресурс. Поэтому, например, имеет смысл инвестировать в будущий летний отпуск. Если оплатить тур за полгода и ранее, то скидки могут составить 30%, иногда и более. Не пренебрегайте этой опцией, поскольку все равно захотите отдохнуть в теплое время года, но если покупать билеты и бронировать отели близко к дате, то можете сильно переплатить. Таким же образом можно вложиться в образование», — отметила Глухова.

По ее словам, второй эффективный способ снизить будущие расходы и повысить доходы — погасить (полностью или частично в зависимости от размера предновогоднего вознаграждения) старые кредитные обязательства. Но тут нужно учесть несколько моментов, предупредила экономист. В первую очередь стоит погашать дорогие кредиты — например, ипотеку, но, если брали по высокой ставке, пояснила Глухова. По ее словам, если успели занять на покупку квартиры под 4–6%, то такой процент значительно ниже, чем по инвестиционным продуктам. Поэтому лучше направить свободные средства на инвестиции, рекомендовала эксперт.

Она добавила, что также к дорогим обязательствам относятся микрозаймы по 0,8% в день. Их, конечно, желательно лучше вообще избегать, но если не удалось, то лучше погасить их максимально быстро, посоветовала экономист.

Что касается кредитных карт, то тут тоже есть нюансы, констатировала Глухова. Если вы «залезаете» в лимит редко на небольшие суммы и укладываетесь в грейс-период (беспроцентное использование карты), а у некоторых банков он достигает два-три месяца, то с досрочным погашением торопиться не стоит, считает экономист. В этом случае можно получить большую выгоду, чем при попытке сэкономить на расходах, пояснила Глухова. По ее словам, другое дело, когда вы задолжали по кредитке большую сумму и вынуждены ежемесячно вносить значительный платеж. В этом случае большой взнос снизит размер таких выплат, подчеркнула эксперт.

«Какую-то часть средств всегда лучше держать в максимально ликвидной форме. Но лучше не в наличных, которые могут украсть, да и дохода они не приносят. Я бы посоветовала какую-то сумму иметь на накопительных счетах с ежедневным начислением процентов на остаток. По ним доходность ниже, чем по вкладам, но вы в любое время сможете перевести деньги на основной счет, но при этом не потеряете уже накопленный доход. Собственно, инвестиции. В период высоких ставок по вкладам многие граждане предпочли держать свои сбережения именно в этом инструменте», — рекомендовала Глухова.

По ее словам, однако сейчас по мере снижения ключевой падает и обещанная доходность по депозитам. По последним данным ЦБ, средняя ставка в крупнейших банках опустилась до 15,38% годовых. Поэтому эксперт посоветовала направить во вклад часть своего новогоднего вознаграждения, но при этом создав полноценный портфель с различными инструментами для диверсификации.

Для самостоятельных инвесторов Глухова считает целесообразным присмотреться к активам, обращающимися на бирже. По словам экономиста, наиболее чувствительны к изменениям ключевой – облигации. При снижении ставки выгодны уже существующие бумаги, которые были выпущены в период высокой ставки, предупредила Глухова. Таким образом вы сможете зафиксировать высокую доходность, да и за счет спроса растет и цена таких бондов. Стоит присмотреться к бумагам «голубых фишек» и ОФЗ, считает экономист.

Ранее стало известно, сколько компаний заплатят премии россиянам. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27525577_rnd_2",
    "video_id": "record::c5123baf-1b1d-4129-8b55-e5e1502eee49"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+