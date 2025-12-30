Размер шрифта
Юрист рассказала о санкциях за шум в новогоднюю ночь

Юрист Прокофьева: за шумный Новый год грозит штраф до 2 тыс. рублей
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Шумно празднующие Новый год россияне могут быть оштрафованы на сумму до 2 тыс. рублей. Об этом РИА Новости сообщила юрист Илона Прокофьева.

Она отметила, что режим тишины регулируется регионами, поэтому ограничения и размеры штрафов различаются в разных субъектах РФ. В большинстве регионов нет специальных исключений на шум в новогоднюю ночь. Поэтому чтобы избежать административной ответственности, следует соблюдать региональное законодательство о тишине.

Юрист уточнила, что за нарушение положений субъектов РФ о тишине граждане, как правило, должны будут заплатить штрафы от 500 до 2 тыс. рублей. Для юридических и должностных лиц предусмотрены значительно более крупные взыскания.

18 декабря юрист Александр Хаминский сообщил, что россиян могут оштрафовать на 15 тыс. рублей, если они украшают рабочие места к Новому году с нарушением правил пожарной безопасности.

Ранее в Госдуме рассказали россиянам, как отметить Новый год на даче.

