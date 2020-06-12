Птицы возвращаются в места разлива топлива в Норильске

Недалеко от мест, где произошел разлив топлива в Красноярском крае, были вновь замечены утки, гуси и лебеди. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Спасатели увидели возвращение птиц в Арктическую зону, расположенную рядом с местами разлива, 11 июня. «Обнаружены птицы: лебеди, утки и чайки», — уточнили спасатели.

В связи с этим МЧС предполагает, что местная фауна постепенно начинает восстанавливаться после ЧП.

«Хочется верить, что так природа сигнализирует, что все делается правильно. Главное, не допускать повторения таких происшествий впредь», — отметили в ведомстве.

В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске случилась разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м. На данный момент ликвидируют последствия случившегося 670 человек и более 260 единиц специальной техники.

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