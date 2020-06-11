МИД России усомнился в выводах Нидерландов по делу о крушении MH17

Министерство иностранных дел России прокомментировало выводы прокуратуры Нидерландов по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что выводы прокурора Тейса Бергера о якобы причастности России к инциденту являются сомнительными, поскольку сделаны на основании обнаруженных двух осколков, отдаленно напоминающих двутавры. По ее словам, всего было найдено 370 осколков.

Кроме того, она подчеркнула, что схожих по типу с двутаврами осколков должно было быть обнаружено около ста, поскольку они должны составлять четверть от всех остальных, что изложено в голландском техническом расследовании.

«В корпусе самолета не обнаружено ни одного отверстия в форме двутавра», — отметила Захарова.

Она также обратила внимание на то, что осколки были найдены при «сомнительных обстоятельствах».

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Рассмотрение дел о крушении MH17 может начаться осенью

— Прокуратура повторила версию о сбившем МН-17 «Буке» под Первомайским

— Нидерландская прокуратура рассматривала несколько сценариев крушения МН-17