В Гидрометцентре рассказали о разнице температур в центре Москвы и на окраинах

Вильфанд: температура в центре Москвы и пригородах может различаться на 10–15°C

Наличие большого количества высотных домов в центре Москвы приводит к существенной разнице в температуре воздуха между центром и окраинами столицы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что в центре города находится так называемый остров тепла, то есть значительное количество высотных домов, обогреваемых изнутри центральным отоплением. Тепло от стен этих многочисленных домов передается в приземный слой воздуха. Разница в температуре между центром города и пригородом может достигать -10...-25°C.

Ученый отметил, что такая разница в температуре характерна для антициклонального режима, в котором воздух опускается вниз и создает, в частности, значительные суточные колебания температуры.

21 января Вильфанд сообщил, что российскую столицу в выходные ожидает резкое похолодание до -25°C. По расчетам ночные температуры будут в диапазоне от -20 до -25°C, а дневные — от -15 до -20°C.

