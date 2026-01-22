Размер шрифта
Юрист рассказал, чем грозят частые перекуры на работе

Юрист Хаминский: работникам грозит дисциплинарная ответственность за частые перекуры
Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Работникам может грозить дисциплинарная ответственность за частые перекуры. Об этом сообщил РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он рассказал, что работодатель может привлечь сотрудников к дисциплинарной ответственности за частые перекуры, если это нарушает установленный режим рабочего дня и прописано во внутренних документах компании.

При этом Хаминский подчеркнул, что руководитель не может оштрафовать сотрудника за перекуры.

Количество перекуров Трудовым кодексом РФ не ограничено, однако оно должно соответствовать установленным в организации правилам отдыха, а курить разрешается только в специально отведенном месте, добавил юрист.

В декабре руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области сообщал, что компании должны строго вести учет всех сверхурочных часов работы сотрудников. Если выяснится, что лимиты по переработкам превышены, то за это грозят штрафы, предупредил он.

Ранее эксперт объяснила, как компании должны компенсировать переработки сотрудников.

