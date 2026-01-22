Юрист рассказал, чем грозят частые перекуры на работе

Работникам может грозить дисциплинарная ответственность за частые перекуры. Об этом сообщил РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он рассказал, что работодатель может привлечь сотрудников к дисциплинарной ответственности за частые перекуры, если это нарушает установленный режим рабочего дня и прописано во внутренних документах компании.

При этом Хаминский подчеркнул, что руководитель не может оштрафовать сотрудника за перекуры.

Количество перекуров Трудовым кодексом РФ не ограничено, однако оно должно соответствовать установленным в организации правилам отдыха, а курить разрешается только в специально отведенном месте, добавил юрист.

В декабре руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области сообщал, что компании должны строго вести учет всех сверхурочных часов работы сотрудников. Если выяснится, что лимиты по переработкам превышены, то за это грозят штрафы, предупредил он.

