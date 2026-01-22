В Примгидромете рассказали, сколько продлятся морозы в Приморье

Сильные морозы, установившиеся в Приморье с прошлой недели, задержатся в регионе до середины февраля, при этом на Колыме и на Чукотке отмечается аномальное для этого времени года тепло, заявил глава Примгидромета Борис Кубай. Об этом сообщается в Telegram-канале управления.

По его словам, существенное повышение температуры возможно только в ситуации, если в нижней тропосфере меридиональный тип циркуляции сменится на широтный. По сегодняшним расчетам подобного не стоит ожидать ни до конца января, ни в первой декаде февраля.

Первые предвестники весны в Приморье начнут появляться только во второй половине февраля, добавил Кубай.

До этого сообщалось, что в ближайшее время сибирский антициклон принесет в Центральную Россию мощные арктические морозы, температура воздуха местами опустится ниже -30°C. Россиянам следует подготовиться к холодам и запастись.

Как сообщил руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, морозы начнут усиливаться в середине недели с востока – с Коми и Кировской области, а к четвергу дойдут до центра.

Ранее москвичам назвали самый холодный день на этой неделе.