Чету Клинтонов привлекут к ответственности из-за расследования дела Эпштейна

Республиканцы из комитета по надзору палаты представителей США начнут процедуру привлечения к ответственности в отношении бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон и ее супруга, 42-го американского президента Билла Клинтона после того, как они не явились на допрос в рамках расследования дела в отношении осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил портал Axios.

Биллу и Хиллари Клинтон грозит обвинение в неуважении к конгрессу — редко используемый инструмент принудительного исполнения решений конгресса, отмечает портал.

Клинтоны отказываются выполнять повестки в суд, называя их «недействительными и не имеющими юридической силы». Пресс-секретарь Хиллари Клинтон заявил, что они не получили ответа на вопрос, какое отношение ко всему этому имеет Хиллари.

Председатель комитета по надзору Джеймс Комер рассказал Axios, что в следующую среду, 28 января, наблюдательный совет проголосует за привлечение Хиллари и Билла Клинтон к ответственности за неуважение к суду. Максимальное наказание за это предполагает лишение свободы на срок до одного года и штраф до $100 тыс.

В августе Клинтоны, а также бывший директор ФБР Джеймс Коми и другие правительственные чиновники получили повестки в суд. Первоначально допросы были назначены на октябрь, затем перенесены на декабрь после прошения Билла Клинтона. В письме от декабря Комер согласился отложить допрос во второй раз, но заявил, что адвокат Клинтонов не желает предоставлять какие-либо альтернативные даты для дачи показаний. В итоге глава комитета перенес слушания на эту неделю, однако супруги не явились на них.

Ранее сообщалось, что американцы недовольны объемом опубликованных данных по делу Эпштейна.