Россиянам рассказали, выгодно ли брать отпуск в феврале

Отпуск в феврале будет финансово выгоднее для россиян, чем в январе. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Итоговая сумма выплат в месяце, на который приходится отпуск, зависит от числа рабочих дней и порядка расчета отпускных. За отработанные дни сотруднику начисляют зарплату пропорционально количеству рабочих дней в месяце, а за дни отдыха выплачивают отпускные, которые считают по календарным дням», — отметил Балынин.

По его словам, в 2026 году в феврале будет 19 рабочих дней, в январе 15, в марте 21, а максимум рабочих дней ожидается в июле, 23. На примере месячной зарплаты 95 тыс. рублей и среднего дневного заработка 3,1 тыс. рублей при отпуске на 14 дней с 2 по 15 февраля отпускные составят 43,4 тыс. рублей, а зарплата за оставшиеся 9 рабочих дней — около 45 тыс. рублей, оценил Балынин. Совокупно выплаты достигнут 88,4 тыс. рублей, уточнил экономист. При аналогичном отпуске в марте отпускные также составят 43,4 тыс. рублей, а зарплата за 12 рабочих дней — около 54,29 тыс. рублей, общий доход — 97,69 тыс. рублей, подчеркнул Балынин. В июле при отпуске на 14 дней с 13 по 26 июля отпускные составят 43,4 тыс. рублей, а зарплата за 13 рабочих дней — около 53,7 тыс. рублей, суммарно 97,1 тыс. рублей, добавил экономист.

По его словам, при отпуске с 12 по 25 января отпускные составили бы 43,4 тыс. рублей, а зарплата за оставшиеся 5 рабочих дней — около 31,67 тыс. рублей, всего 75,07 тыс. рублей.

Балынин подчеркнул, что оплатить отпуск работодатель обязан не позднее чем за три дня до его начала. Зарплату за отработанные дни месяца выплачивают в сроки, закрепленные в правилах внутреннего распорядка, коллективном или трудовом договоре, при этом начисленное за период должно быть выплачено не позднее 15 календарных дней после окончания этого периода, заключил экономист. Ранее россиянам рассказали, как накопить на отпуск.

Ранее сообщалось, что россияне часть 13-й зарплаты отложили на отпуск.