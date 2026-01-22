Размер шрифта
Европу предупредили об «иллюзиях» о США

Politico: ЕС придется забыть свои иллюзии в отношении США и дать отпор Трампу
Francois Lenoir/Reuters

Евросоюзу следует забыть о своих «иллюзиях» в отношении США и дать отпор американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает издание Politico.

В публикации отмечается, что обещания и заявления главы Белого дома ненадежны, а его презрение к Европе — неизменно.

ЕС придется и дальше демонстрировать решимость и большую независимость, страны объединения не могут цепляться за иллюзии, что Америка все еще такая, какой ее представляли.

До этого федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что
Европа должна добиться большей самостоятельности в отношениях с США и не принижать себя.

14 января вице-канцлер ФРГ и министр финансов Ларс Клингбайль заявил, что Соединенные Штаты отворачиваются от Европы политически и культурно, призвав к новой эре «европейского патриотизма» для защиты интересов континента. По его словам, Германия должна стать сильнее и сувереннее, чтобы «не стать пешкой великих держав».

Ранее Мерц раскрыл, как может развиться ситуация с Гренландией.

