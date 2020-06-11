Погода в Москве обновила температурный рекорд 2020 года

В Москве в четверг, 11 июня, столбики термометров поднялись до отметки в +30°С. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, был обновлен температурный рекорд 2020 года. Ранее самый высокий показатель в текущем году был зафиксирован 8 июня — +29,4°С.

В столичном метеобюро уточнили, что рекордное значение на 11 июня было зафиксировано в 1998 году, когда воздух в столице прогрелся до +31,3°С.

Синоптики добавили, что с пятницы ожидается похолодание до +19°С — +21°С к воскресенью. Однако затем температура воздуха снова начнет расти.

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