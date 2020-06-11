В Москве еще 2236 человек вылечились от коронавируса

Еще 2236 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве за минувшие сутки, общее число выздоровевших составило 115 769. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Она напомнила, что вылечившиеся пациенты могут стать донорами плазмы, а также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от вируса на дому.

По состоянию на 10 июня в России выявлено 493 657 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6358 летальных исходов, выздоровело 252 783 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Первая партия российского препарата от коронавируса поступила в больницы

— Коронавирус выявили у 7,3 млн человек в мире

— Более 7,3 тысячи медиков Минобороны получат надбавку за работу с COVID-19