Во Франции от коронавируса погибли более 29 тысяч человек

Число погибших в результате заражения коронавирусом во Франции достигло 29319 человек, в реанимации остаются 933 пациента, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минздрава страны.

«С первого марта во Франции умерли 29319 человек, из них 18935 скончались в больницах», — сообщили в министерстве.

По данным ведомства, в настоящее время в больницах Франции остаются 11678 человек, из низ 933 — в реанимации.

Всего с начала пандемии во Франции были госпитализированы с диагнозом COVID-19 более 102,9 тыс. человек. Выздоровели почти 72 тыс. пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 27 марта Россия приняла решение о закрытии своих границ.

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