Рассмотрение дел в отношении троих обвиняемых в крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) может начаться в сентябре. Об этом сообщает РИА «Новости».

Нидерландский прокурор уточнил, что дела готовы к рассмотрению по существу.

Он добавил, что такой исход возможен, если рассмотрение дел всех четырех обвиняемых по делу окажется невозможным после лета.

«В октябре-ноябре может быть начато рассмотрение дела по существу в отношении трех обвиняемых», — уточнил прокурор.

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. 7 сентября 2019 года Россия и Украина освободили по 35 задержанных граждан, среди которых с украинской стороны был Цемах.

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