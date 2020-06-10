Песков вернулся на работу в офис

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что полностью выздоровел и вернулся на работу в офис, пишет РИА «Новости»].

Ранее стало известно, что Песков заразился коронавирусом и находится в больнице. Вместе с ним заболела его жена фигуристка Татьяна Навка.

В России выявлено 485 тысяч заражений коронавирусом, скончались 6141 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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