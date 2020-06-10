Неизвестный украл у московского бизнесмена семь тысяч пар обуви

Неизвестный украл у бизнесмена в Москве 7 тысяч пар детской обуви на 2,5 млн рублей. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным ведомства, 9 июня в 19.24 в предприниматель сообщил полиции о краже детской обуви из помещения на улице Чагинская на юго-востоке столицы.

Известно, что неизвестный проник в помещение, совершил кражу и скрылся.

Материальный ущерб составил порядка 2,5 млн рублей

В настоящее время ведется поиск грабителя.

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