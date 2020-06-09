Трех подростков-анархистов задержали в Красноярском крае за изготовление бомб
Трех несовершеннолетних сторонников анархистских взглядов задержали в Красноярском крае из-за того, что они изготавливали бомбы и отрабатывали навыки на пустырях и стройках. Об этом сообщили в СУ СК России по краю.
По данные следствия, трое 14-летних подростков увлекались запрещенной литературой и смотрели фильмы по изготовлению бомб и взрывчатых веществ. После этого они стали самостоятельно изготавливать взрывные устройства, которые потом проверяли в пустынных местах.
В настоящее время подростков уже задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности». Подросткам грозит до десяти лет воспитательной колонии.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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