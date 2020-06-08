Начальнику цеха ТЭЦ-3 в Норильске предъявлено обвинение после инцидента с утечкой топлива

Начальнику цеха ТЭЦ-3 в Норильске Вячеславу Старостину предъявлено обвинение после инцидента с утечкой дизельного топлива. Об этом сообщается на сайте СКР.

Официальный представитель СК Светлана Петренко уточнила, что обвинение предъявлено по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

Она также добавила, что следствие устанавливает других лиц, которые причастны к самой аварии и масштабным экологическим последствиям.

В ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. 29 мая часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м. Позднее МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Экстренные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз от нормы.

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