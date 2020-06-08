В Москве возобновят работу библиотеки и риелторские конторы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 16 июня 2020 года для посетителей и клиентов могут открыться библиотеки и риелторские конторы. Об этом он написал на своем портале.

Он отметил, что с этого дня могут возобновить свою работу «библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства», которые оказывают «услуги гражданам и бизнесу».

Ранее стало известно, что режим самоизоляции и пропусков, а также график прогулок отменят в Москве со вторника, 9 июня.

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